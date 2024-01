Weimar. Schüler üben sich im Komponieren von elektronischer Musik. Ziel ist ein Konzert mit den Techno-DJs Dapayk und Alec Troniq sowie der Staatskapelle Weimar.

Jugendliche sitzen in Stuhlreihen und hören elektronische Musik – kurze Sequenzen, mal ein Rhythmus, mal eine Melodie. All das haben die Schülerinnen und Schüler am Tablet komponiert. Doch was dort in einem Probenraum des DNT passiert, ist alles andere als Musikunterricht.