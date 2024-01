Weimar. Der Konvoi des Thüringer Verkehrsgewerbes hat auf dem Weg von Erfurt nach Weimar in Nohra eine Pause eingelegt. Weimars Busbetrieb stellt sich auf 30-minütige Verzögerung ein.

Der rund fünf Kilometer lange Konvoi des Thüringer Verkehrsgewerbes hat auf dem Weg von Erfurt nach Weimar um 9 Uhr in Nohra eine Pause eingelegt. Um 9.15 hat sich der rollende Protest wieder in Richtung Weimar in Gang gesetzt. Geplant ist die Fahrt, die von ohrenbetäubendem Hupen begleitet wird, über den Filzweidenweg sowie die Marcel-Paul und Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Innenstadt. Am Jakobstor biegen die Brummis auf die Friedensstraße ab, um über die Jenaer Straße die Stadt über die B 7 zu verlassen. Kraftfahrer müssen sich auf erhebliche Behinderungen einstellen.

Weimars Stadtwirtschaft geht allerdings davon aus, dass der Konvoi binnen 30 Minuten durch Weimar durch ist. Der Busbetrieb verzichtet deshalb darauf, seine Stadtlinien in dieser Zeit umzuleiten oder mit dem Betrieb zu pausieren, die Busse stellen sich also im Stau an. Die Stadtwirtschaft hat um Verständnis gebeten.

Auch interessant