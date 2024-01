Weimar. Axel Stefek vom Freundeskreis des Stadtmuseums nimmt mit auf eine Tour durch Weimar

Den Titel „Kalte Mauern, vergängliche Namen“ trägt eine Tour durch Weimar, zu der am Wochenende zweimal Axel Stefek vom Freundeskreis des Stadtmuseums einlädt. Am Samstag, 13. Januar, um 11 Uhr, und am Sonntag, 14. Januar, 14 Uhr, wird die Weimarer Stadtgeschichte anhand von kleinen und großen anstehenden Jubiläen erzählt. Die Stadtführung macht mit bekannten und fast vergessenen Persönlichkeiten bekannt, die sich in diesem Jahr runden. Es geht um Bauwerke und Brände in Weimars Stadtkern. Auch ein Besuch der Stadtkirche St. Peter und Paul ist vorgesehen. Treffpunkt ist auf der Terrasse hinter dem Bertuchhaus. Es ist keine Anmeldung erforderlich, um eine Spende wird gebeten.