Weimar. Kostenlos werden die Kisten abgegeben, in denen Nietzsches Besitztümer arrangiert wurden. Bastler können damit kreativ werden.

Eine Minibar, ein Hochbeet, ein Regal – vieles kann aus den Kunsttransportkisten gemacht werden, die die Klassik-Stiftung nun an Interessierte abgeben will. Die 23 Sperrholzboxen unterschiedlicher Größen sind aktuell noch Teil der Ausstellung „Nietzsche privat– Eine unmögliche Ausstellung“ im Museum Neues Weimar und bilden dort den Rahmen für Einrichtungsgegenstände und Erinnerungsstücke aus dem Haushalt der Geschwister Nietzsche.

Die Kunsttransportkisten, die der Direktion Museen im Rahmen einer Kooperation mit der international tätigen Transport- und Logistikfirma Hasenkamp bereitgestellt wurden, sind mit internationalen Stickern versehen und haben bereits weite Reisen hinter sich. Sie waren auf Ausstellungstournee mit Gemälden von Vermeer in Japan, mit Gemälden von Raffael, Poussin und Dürer in Columbus/USA oder mit wertvollen Münzen in Paris. Die besonders großen Kisten haben zuvor Gemälde von Gerhard Richter transportiert. Nun hat man für sie im Museum Neues Weimar keine Verwendung mehr, doch will man sie auch vor dem Schredder bewahren.

Die Kisten können am Samstag, 13. Januar, um 15 Uhr im Museum besichtigt werden. Am 23. und 30. Januar stehen sie zwischen 15 und 18 Uhr zur Abholung bereit.

red