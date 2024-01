Weimar. Stadtsportbund sagt sich zum Auftakt des Jahres des Schulsports in der Schweitzer-Schule in West an

2024 haben der Landessportbund, die Thüringer Sportjugend sowie das Bildungs- und Sportministerium des Freistaates gemeinsam als Jahr des Schulsports ausgerufen – so, wie es alle fünf Jahre im Land gang und gäbe ist. Zum Auftakt richteten zahlreiche Thüringer Schulen am Donnerstag eine „bewegte Pause“ aus – in Zusammenarbeit mit Sportvereinen, regionalen Bewegungscoachs und natürlich mit den Sportlehrerinnen und Sportlehrern.

In Weimar unterstützte einmal mehr der Stadtsportbund die Aktion. Er sagte sich in der Louis-Fürnberg-Schule und in der Albert-Schweitzer-Schule an. Bei seinem Zwischenspiel in der Grundschule in Weimar West musste das Team um Stadtsportkoordinator Stefan Engelhardt durchaus auch selbst Sportlichkeit an den Tag legen. Schließlich hatte es nur 15 Minuten – halt eine Pause lang – Zeit, um die Kinder draußen auf dem Schulhof bei klirrender Kälte für ein bisschen Sport zu erwärmen. Fünf Stationen hatte der Sportbund aufgebaut, darunter ganz klassische wie Kästchenhüpfen, Eierlaufen und Seilspringen, die leicht nachzumachen sind und keine aufwendige Ausstattung brauchen. Auch Leiter-Golf konnten die Grundschüler in der Pause spielen und am Glücksrad eine sportliche Übung erdrehen, bei der sie sich beweisen konnten, ob nun bei einer Standwaage oder Hock-Streck-Sprüngen.

Neben diesen Appetithappen zum Auftakt soll, so hoffen die Initiatoren, die „bewegte Pause“ auch ohne Zutun von außen im Alltag der Schulen Bestand haben. Bei Schweitzer in West hat man hierfür bereits Vorbereitungen getroffen. „Wir haben eine Kiste mit Sportgeräten organisiert, die wir auf den Schulhof stellen, damit sie die Kinder während der Pause selbstständig nutzen können“, sagte Schulleiterin Jeanette Sommer. Um den Mädchen und Jungen dabei etwas Anleitung zu geben, werde zudem das Team der Pausenaufsicht verstärkt.

jl