Weimar. Stephan Bormann nimmt seine Zuhörer auf eine Weltreise der Klänge mit

Der vielseitige Gitarrist Stephan Bormann nimmt seine Zuhörer diesen Sonntag, 14. Januar, auf eine Weltreise der Musik mit. Über 20 Jahre tourte er erfolgreich mit dem Cristin Claas Trio (nun dem Songland Trio), Hands On Strings und dem „10String Orchestra“. Genauso arbeitete er bereits mit vielen berühmten Musikern zusammen (Nils Landgren, Till Brönner, den Klazz Brothers, der Leipzig Big Band, Günther Fischer).

Nun wird er sein neues Album „Spaces“ im ACC Weimar präsentieren. In den letzten Jahren gelang es Stephan Bormann, viele neue Lieder zu komponieren. Er ließ sich von verschiedenen Kulturträumen, sowie auch von Idolen wie Sting und Pat Metheny inspirieren. Vom Fingerstyle bis zum Jazz werden verschiedene Klangfarben zu hören sein. Genauso wird es auch zum Einsatz verschiedenster Gitarren kommen, etwa Nylon- oder Steel-String-Gitarren sowie exotische Aliquot-, Bariton- und Oktav-Gitarren.

Stephan Bormann unterrichtet seit 1994 an der Hochschule für Musik in Dresden und ist dort Professor für Gitarre. Seine Workshops führten ihn in zahlreiche Städte Deutschlands sowie nach Italien, Frankreich, Österreich, Tschechien, die Schweiz und in die USA.

Vorverkaufskarten gibt es bei den Touristinformationen Weimar, Erfurt und Jena zum Preis von 15 Euro, 8 Euro ermäßigt. Beginn ist um 17 Uhr.

red