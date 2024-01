Weimar. Einen neuen Blick auf deutsche Klassiker wirft das Theater im Gewölbe

Lottes Sicht auf „Die Leiden des jungen Werther“ kommen am Freitag, 12. Januar, um 17 Uhr im Theater im Gewölbe auf die Bühne. Die Geschichte einer unglückseligen Liebe hat Generationen berührt. Walters Hesse sucht in seinem Schauspiel nach Lottes Perspektive in den dramatischen Ereignissen. Am selben Abend wird um 20 Uhr „Schiller zum Verlieben – oder: Wer die Wonne nie gekannt“ gespielt, das auf delikate Weise auf das Liebesleben des Dichters blickt.

red