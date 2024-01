Apolda. Die Chance, ein letztes Mal vor dessen Schließung das Glocken-Stadt-Museum aufzusuchen, sollten Interessierte bis 28. Januar nutzen

Vorerst zum letzten Mal öffnet das Glocken-Stadt-Museum Apolda am 28. Januar seine Türen. 15 Uhr wird es an diesem Tag die Finissage zur Ausstellung „Kleidergeschichten“ geben. Beim wärmenden Getränk kann zu dieser Gelegenheit auch ein erster Einblick in die Verwirklichung des Interims-Standortes im Eiermannbau (Auenstraße 11) gewonnen werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Übrigens: Das neue „Museum auf Zeit“ öffnet im Eiermannbau voraussichtlich zur „Langen Nacht der Museen“ am 25. Mai.