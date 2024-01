Weimar. Zu den ersten thematischen Führungen im neuen Jahr hat Weimars Museum für Ur- und Frühgschichte für den 13. Januar eingeladen.

Mit zwei Veranstaltungen begrüßt das Museum für Ur- und Frühgeschichte seine Besucher im neuen Jahr. Museumsmaulwurf Archie unternimmt am Samstag, 13. Januar, um 11 Uhr mit Familien eine Zeitreise zu den Kelten. Die Führung widmet sich Funden vom Kleinen Gleichberg nahe Römhild, anhand derer sich ein Bild des damaligen Lebens in einer keltischen Siedlung nachzeichnen lässt. Um 15 Uhr lädt am Samstag Museumsleiter Mario Küßner zu einem Vortrag samt Führung über Bauwerke für die „Ewigkeit“ ein. Küßner beleuchtet dabei bauliche Zeugnisse aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit: frühe Erdwerke und Grabhügel, die als älteste noch sichtbare Bauwerke Thüringens gelten. Unter 03643/818331 oder museum@tlda.thueringen.de wird um Anmeldung gebeten.

