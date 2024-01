Weimar. Der Weimarer Menschenrechtspreisträger von 2017, Ilham Tohti, ist seit zehn Jahren in chinesischer Haft.

Anlässlich des zehnten Jahrestages der Verhaftung des uigurischen Wirtschaftsprofessors Ilham Tohti am 15. Januar 2014 fordert die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) einen verstärkten Einsatz Deutschlands für seine Freilassung. Die Stadt Weimar hatte im Jahr 2017 das Schicksal Tohtis in den Fokus gerückt, indem sie ihm seinerzeit ihren Menschenrechtspreis verlieh. Ein Bündnis von mehr als 180 Politikern und China-Experten hat ihn nun für den Friedensnobelpreis 2024 nominiert.

„Ilham Tohti hat es gewagt, in seinen Schriften und Veranstaltungen die verfehlte Nationalitätenpolitik der chinesischen Regierung in Ostturkestan zu kritisieren. Gleichzeitig hat er konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Uiguren gemacht. Statt ihn und seine Ideen zu fördern, reagierte die Kommunistische Partei Chinas wie so oft, wenn ihr Wahrheitsanspruch in Frage gestellt wird: mit Einschüchterung und staatlicher Gewalt“, erklärt Hanno Schedler, GfbV-Referent für Genozid-Prävention und Schutzverantwortung. „Deutschland und gleichgesinnte Staaten dürfen sich nicht von der Charmeoffensive der um Investitionen buhlenden chinesischen Regierung beeindrucken lassen. Sie müssen jede Gelegenheit nutzen, die Freilassung von Tohti und anderen politischen Gefangenen zu fordern.“ Das können sie schon bald vor den Vereinten Nationen in Genf: Dort findet am 23. Januar das regelmäßige Überprüfungsverfahren zur Menschenrechtslage in China im Menschenrechtsrat statt.

Am 23. September 2014 wurde Ilham Tohti nach zweitägigem Schauprozess wegen angeblichen „Separatismus“ zu lebenslanger Haft verurteilt. Zuvor stand er mehrfach unter Hausarrest. Tohti ist heute 54 Jahre alt. Seine Familie darf ihn seit Jahren nicht im Gefängnis besuchen. Über seinen Gesundheitszustand gibt es keine aktuellen Informationen.

red