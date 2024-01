Apolda. Vor 2000 Jahren schreibt ein weiser Mann, wie er sich das Leben in seiner Stadt vorstellt. Ilona Giese aus dem Weimarer Land denkt über diesen uralten Ratschlag nach

Nun sind wir schon wieder in der Mitte des ersten Monats im neuen Jahr. Vor kurzem haben wir uns noch gute Wünsche für dieses neue Jahr 2024 gesagt oder geschrieben. Ich habe so manches Mal gehört: Ich wünsche alles Liebe!

Ich freue mich über ehrliche Wünsche und frage: Was bedeutet: alles Liebe?

Ich höre, all das, was mir begegnet, soll wohlwollend sein und liebevoll. Auch ich will anderen respektvoll und mit Achtung begegnen. Das ist für mich an jedem Tag eine Aufgabe und Anspruch.

In diesem Jahr begleitet uns ein Satz aus der Bibel. Die Jahreslosung heißt: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe!“ Der Apostel Paulus schreibt um das Jahr 50 an die Gemeinde in Korinth. Menschen aus verschiedenen Kulturen, Religionen und gesellschaftlichen Schichten lebten zusammen. Konflikte und Spannungen blieben nicht aus.

In diese Lebenssituation hinein gibt Paulus zu bedenken, überlegt eure Worte und Taten. Paulus mahnt, das tägliche Miteinander respektvoll und in Liebe zu gestalten. Ich denke, das gilt auch für uns heute. Aber kann Liebe angeordnet werden?

Sicher nicht. Liebe ist auch ein großes Wort. Jeder hört dabei unterschiedliches aufgrund der eigenen Erfahrung. Liebe kann so vielgestaltig sein. Schauen wir, wo Liebe fehlt oder wo sie unser Leben durchzieht. Das braucht Aufmerksamkeit. Ich bin mir sicher, wir entdecken Liebe in unserem Leben. Versuchen wir, alles, was wir tun, in Liebe zu gestalten. Das erfordert Aufmerksamkeit und Achtung und kann auch anstrengend sein, im täglichen Miteinander die Liebe nicht aus dem Blick zu verlieren.

„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ Das ist ein lebenslanger Prozess und eine immerwährende Aufgabe. Auch Meinungsverschiedenheiten und Konflikte bleiben in unserem Alltag nicht aus. Ich denke, die Kommunikation unter uns kann sich respektvoll gestalten mit einer überlegten Wortwahl und auch durchdachten Handlungsweisen.

„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe!“ Versuchen wir, diese anspruchsvolle Aufgabe positiv zu sehen und sie täglich mit Leben zu füllen.

Ilona Giese ist Gemeindepädagogin im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt.