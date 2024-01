Weimar. Pfarrer Hardy Rylke über ein nötiges Gleichgewicht im Leben

„Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade.“ (1. Johannes 1,16) – Ich nehme. Die Luft zum Atmen aus der Atmosphäre. Brot und Schokolade, Wasser und Wein nehme zu mir. Mit meinen Augen nehme ich die Schönheit einer Landschaft auf. So oft nehme ich: Die Liebe derer, die mir zugetan sind. Unterstützung nehme ich an. Menschen nehmen das, was sie glauben, es steht ihnen zu.