Apolda. Über die „Fète de la musique“ in Apolda 2024 denkt Gisela Heubach bereits nach. Sie hat da eine Idee

Was wäre Apolda ohne das Engagement von Menschen wie Gisela Heubach? Weniger vielfältig. So verknüpft sich ihr Name mit der Fète de la musique. Auch 2024 soll diese Veranstaltung in der Stadt stattfinden. Und Heubach überlegt bereits, wie ein Apolda-typisches Motto lauten könnte. Vielleicht so: „Très chic zur Fète de la musique – Mut zum Hut!“ Damit ließe sich ein Bezug herstellen zu Apolda als Stadt der Mode und unter Verweis auf den 3. Oktober 2024: 45 Jahre Stricker- und Wirker-Museum.