Weimar. Neue Montagsreihe am Nationaltheater beginnt mit einer Vorstellung von Schauspieler Martin Esser über den Sternekoch Anthony Bourdain

Das Deutsche Nationaltheater startet eine neue Montagsreihe in der Spielstätte Redoute: Unter dem Titel „Nachtrauschen“ stellen sich ab 15. Januar, Künstlerinnen und Künstler des Ensembles mit eigenen Projekten vor. An den ersten drei Terminen dreht sich alles rund um Kochen und Kulinarik.

Los geht es am Montag um 19.30 Uhr im Foyer mit Schauspieler Martin Esser, der sich dem Sternekoch Anthony Bourdain und seinem Bestseller „Geständnisse eines Küchenchefs“ widmet. Zu erleben ist eine Collage über das harte Regime der Küche, hohe Ambitionen und Selbstaufgabe sowie die Frage, inwiefern der Beruf des Kochs mit dem eines Schauspielers vergleichbar ist. Für das erste „Nachtrauschen“ gibt es Karten für 7,50 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Eine weitere Neuerung im Spielplan kündigt das DNT an: Anstelle von „Kuckuck im Koffer“ wird am Samstag, 13. Januar, 16 Uhr, auf der Studiobühne das Kinderkonzert „Tanzende Melodien“ mit dem Kröro-Quartett gezeigt. Das Streichquartett nimmt junge Zuhörende mit auf einen wilden Tanz durch die Zeiten und Welten, bei dem keiner stillhalten muss. Das Schauspiel „Kuckuck im Koffer“ entfällt krankheitsbedingt. Die Vorstellung „Kuckuck im Koffer“ am Montag, 15. Januar, um 10 Uhr entfällt ersatzlos.

