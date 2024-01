Weimar. Aufruf zu Mäßigung und friedlichem Diskurs

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Attacken auf Büros verschiedener Parteien in Weimar hat Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) zur Mäßigung aufgerufen. „In den letzten Jahren haben die meisten der in Weimar vertretenen Parteien Attacken gegen ihre Büros oder teils auch gegen Personen hinnehmen müssen. Das ist nicht hinnehmbar“, so der Oberbürgermeister in einer Presseinformation. Er sprach von einer „verrohten Art der politischen Auseinandersetzung“, die er verurteile. „Wer im Namen des eigenen Zornes – egal warum und aus welcher Richtung – übergriffig wird, disqualifiziert sich als seriöser Bürger unserer Stadt und unseres Landes“, fügte Peter Kleine hinzu. Das demokratische Grundprinzip sei der friedliche Diskurs. Dies gelte auch dann, wenn die Stimmung im Lande stark angespannt sei. „Deshalb rufe ich alle zu Mäßigung und Respekt im Umgang mit der Meinung anderer auf“, so Peter Kleine abschließend.

In Weimar waren zuletzt Parteibüros der Bündnis-Grünen am Burgplatz sowie der Linke-Bundestagsabgeordneten Susanne Hennig-Wellsow in Weimar West mit Steinen, Farbe und Fäkalien attackiert worden. Bei den Grünen war zudem an einem Fenster ein Zettel mit einem rechtsextremen Inhalt hinterlassen worden.

red