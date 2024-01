Weimar. Im Alter von 86 Jahren starb Manfred Kerschberger

Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum trauert um Manfred Kerschberger. Der bundesweit geachtete Experte für Pflanzenernährung und Düngung starb nach langer schwerer Krankheit am 21. Dezember im Alter von 86 Jahren in Weimar.

Kerschberger wurde am 8. August 1937 in Oberweimar geboren. Nach der landwirtschaftlichen Lehre und dem Besuch der Fachschule arbeitete er zunächst für ein Jahr als Agronom in der Maschinen- und Traktorenstation Suckow, Kreis Templin. 1957 wurde er Versuchstechniker im damaligen Institut für landwirtschaftliches Versuchs- und Untersuchungswesen, dem späteren Institut für Pflanzenernährung Jena. Von 1961 bis 1966 absolvierte er ein Fernstudium zum Diplomlandwirt an der Universität Jena. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut lag der Schwerpunkt seiner Arbeit in der Aufklärung der Beziehungen zwischen den verfügbaren Nährstoffgehalten im Boden, dem Pflanzenertrag und den notwendigen Düngergaben. 1975 promovierte er, 1982 folgte seine Habilitation.

Die von Kerschberger und Mitarbeitern erarbeiteten Bodenfruchtbarkeitskennziffern für Phosphor, Kalium, Magnesium und den pH-Wert sowie die Algorithmen für die Berechnung der Düngergaben waren wesentlich für das in der DDR flächendeckend angewendete EDV-Düngungssystem DS79. Im Oktober 1985 erhielt er im Kollektiv den Nationalpreis der DDR II. Klasse für Wissenschaft und Technik.

Nach der politischen Wende war Manfred Kerschberger von 1990 bis 2003 als Abteilungsleiter Pflanzenproduktion in der neugegründeten LUFA Thüringen – ab 1994 Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) – tätig. 2000 übernahm er zusätzlich die Funktion des Vizepräsidenten der TLL.

Auch bundesweit war Manfred Kerschberger ein sehr gefragter Partner. Im Verband Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten war er federführend an der Erarbeitung von Standpunkten zur Phosphor- und Kalkdüngung beteiligt. Nachhaltigen Einfluss übte er auf die bundesweit einheitliche Festlegung von Richtwerten in Acker- und Grünlandböden aus. Das Bundeslandwirtschaftsministerium berief ihn 1993 in den „Wissenschaftlichen Beirat für Düngungsfragen“. Ab 1995 leitete er den Arbeitskreis „Düngung – Neue Bundesländer“. Die jährlichen Thüringer Düngungstagungen, die er 1991 mit ins Leben rief, erreichten bis zu 600 Teilnehmer.

Die Kompetenz von Manfred Kerschberger fand 2001 in Berlin mit der Verleihung der Sprengel-Liebig-Medaille in Gold ihre Würdigung.

