Weimarer Land. Für Aufregung sorgte der jüngste Bericht zur rechtlich nun offenen Situation beim Windkraftausbau in der Region Apolda

Das Bundesverwaltungsgericht hat jüngst den „Regionalen Teilplan Wind“ für Mittelthüringen für unwirksam erklärt (diese Zeitung berichtete). Das sorgt auch die Bürgerinitiative Weinstraße „GegenWind“. Sprecherin Ute Kronberg erklärt dazu, dass es nun einen Wildwuchs von Windrädern geben könne. Bisher seien ja nur Bauanträge in Vorranggebieten absolut privilegiert gewesen und seien von den Behörden zu genehmigen gewesen. Jetzt könnten jedoch auch außerhalb der Windkraftvorranggebiete Bauanträge für Windkraftanlagen gestellt werden. Den zuständigen Behörden dürfte es schwerfallen, diese zu verweigern, so Kronberg. Sie befürchtet, dass sich damit „ein riesiges Tor für rücksichtsloses Investment in unserer Region geöffnet“ hat. Der Zustand der „Planlosigkeit“ sei weitaus schlimmer als der bisherige Teilplan.