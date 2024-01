Berlstedt. Die Landgemeinde Am Ettersberg will wieder mehr Angebote der KVHS Weimarer Land in ihre Dörfer bringen. Dabei setzt sie auch auf digitale Möglichkeiten.

Der Nordkreis will so schnell wie möglich wieder eine vollwertige Außenstelle der Kreisvolkshochschule (KVHS) Weimarer Land einrichten. Deren Leiterin Fanny Kratzer war in der jüngsten Ortsbürgermeister-Beratung der Landgemeinde Am Ettersberg zu Gast und warb für eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Seit rund einem halben Jahr gibt es im Nordkreis keinen ehrenamtlichen Ansprechpartner mehr, der als Schnittstelle zwischen den Wünschen der Dorfbewohner und den Angeboten der KVHS fungiert. Tipps oder Bewerbungen seien, unterstrich Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß (CDU), jederzeit willkommen.

mg