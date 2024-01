Weimar. Semistationäre Einrichtung soll unter der Woche Standort wechseln

Weimars semistationäre Einrichtung zum Ertappen von Rasern kommt herum: Nächste Woche werde der sogenannte Panzerblitzer zunächst vom Städtischen Ordnungsdienst bei der Park-Grundschule an der Weimarischen Straße in Ehringsdorf aufgestellt. In der zweiten Wochenhälfte sowie der 4. Kalenderwoche werde er seinen Dienst in der Ernst-Busse-Straße an der Bertuch-Schule in Schöndorf versehen. Bei Bedarf könne der Blitzer jederzeit umgesetzt wechseln.

red