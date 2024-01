Neckeroda. Einen Tag nach dem riesigen Protest-Korso durch das Weimarer Land organisierten unzufriedene Bauern an der Kreisgrenze nach Saalfeld-Rudolstadt eine erneute Aktion.

Die Bauern lassen nicht locker: Nach dem gewaltigen Korso durch den Altkreis Apolda mit rund 180 Fahrzeugen am Donnerstag folgte am Freitag im Südkreis eine Fortsetzung, wenn auch zwei Nummern kleiner: Direkt an der Bundesstraße 85 bei Neckeroda hatten Landwirte der Region ein Mahnfeuer entzündet und brachten ihre Traktoren, bestückt mit Transparenten, auf dem Acker in Stellung. Mit Hupen signalisierten etliche Autofahrer ihre Solidarität in der Forderung nach Rücknahme sämtlicher Kürzungen. Manche hielten an und suchten das Gespräch, es gab Gebratenes und Getränke. Auch aus dem Nachbarkreis Saalfeld-Rudolstadt gesellten sich immer mehr Traktoren hinzu.