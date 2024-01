Gutendorf. Sohnstedter Narren und Närrinnen machen in Gutendorf den Auftakt zur Faschingssaison im Weimarer Land.

Das erste „Helau“ des Jahres gab es am Samstag in Gutendorf. Im Kulturhaus feierte der Sohnstedter Karnevalsverein (SKV) die erste Prunksitzung im Weimarer Land und das 40-jährige Bestehen des SKV. In der ersten von drei Festveranstaltungen wurde ein großes Programm aufgefahren: Mit Tanz und allerhand Witzen wurde das voll besetzte Kulturhaus unterhalten. Viel Schweiß in die Vorbereitungen hatte offenbar der Elferrat gesteckt, der mit Trommeln als Panikorchester auflief und im wohl gestimmten Männerchor Partyhits zum Besten gab. Die Chance, das Programm noch einmal zu erleben, gibt es am 27. Januar und 10. Februar, jeweils um 19.11 Uhr.