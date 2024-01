Weimar. Das Theater im Gewölbe nimmt neue Stücke ins Programm auf. Das steht aktuell auf dem Spielplan:

Das Publikum des Theaters im Gewölbe erwarten in diesem Jahr Neuproduktionen zu Leben und Werk von Goethe und Schiller. Zu Ostern stehen außerdem Premieren mit Heinrich von Kleists „Michael Kohlhaas“ und dem Wieland-Programm „Versuchung – Lobgesänge auf die Liebe“ an. Die Proben dazu sind kürzlich gestartet.

Doch auf Klassiker wird im Spielplan nicht verzichtet. Am Montagabend, 15. Januar, 20 Uhr, kommt „Der erotische Goethe“ auf die Bühne am Markt. Peter Rauch und Hans Raths präsentieren ein musikalisch-literarisches Programm mit Gedichten und Briefen, die „von Goethe selbst oder den Bewahrern seiner Poesie unter Verschluss gehalten wurden“. Sie beschäftigen sich mit den vieldeutigen Auslassungen in Goethes Werken.

Goethe im Clinche mit vier Frauen

Am Abend darauf wird um 20 Uhr „Goethes geheimer Auftrag“ gespielt. Die Komödie von Walter Hesse, dreht sich um Goethes Sekretär Johann Peter Eckermann, der vom Dichterfürsten eines Tages einen wichtigen und höchst geheimen Auftrag erteilt bekommt. Es spielen Regine und Detlef Heintze. „Vier Frauen und ein Dichterfürst“ zeigt am Mittwoch, 17. Januar, um 20 Uhr, wie Goethe in der wichtigsten Phase seines Schaffens mit den Frauen in seinem Leben ringt. Turbulente Szenen im Haus am Frauenplan bieten Regine Heintze, Heike Meyer und Detlef Heintze dar.

In „Schiller – Ewig jung ist nur die Fantasie“ erkunden Schauspieler Peter Rauch und Musiker Hans Raths am 18. Januar, 17 Uhr, vor einem Bühnen-Bild von Ulrike Theusner auf ernsthaft-heitere Weise den Sinn des Lebens. Schillers Prosa ist die Basis für virtuoses Zusammenspiel von Rezitation, Klarinette und Saxophon.

