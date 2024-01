Weimar. Orpheus aus der griechischen Mythologie und Nibelungen-Protaginist Siegfried treten im Galli Theater auf die Bühne.

Mythische Helden bestimmen zu Beginn der Woche den Spielplan des Galli Theaters in Weimar (Windischenstraße 4). Mit dem Ein-Mann-Musical „Orpheus“ verspricht Galli-Urgestein Krispin Wich ein „Drama voller wundersamer Leichtigkeit“ um ein Paar, in dessen Leben sich der Teufel einmischt. Die Aufführung startet am Mittwoch, 17. Januar, um 20 Uhr. Am Tag darauf wird die Nibelungen-Saga um Held Siegfried frech und witzig erzählt in „Der letzte Held“. Ab 20 Uhr erwartet das Publikum eine skurrile Geschichte um Liebe, Macht, Intrigen, Kampf, Mord und Rache.

red