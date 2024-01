Weimar. Künstler gestalteten ein multikulturelles Bühnenprogramm. Doch es gab auch ernste Worte.

Per se ist das Interkulturelle Neujahrsfest in Weimar keine politische Veranstaltung. Menschen vieler Nationen kommen zusammen, lassen sich unterhalten, essen gemeinsam und lassen ihre Konflikte vor der Tür. Doch die Nachrichten über die radikalen Pläne zur Abschiebung von Menschen mit migrantischer Herkunft legen sich schwer über das sonst bunte Fest in der Weimarhalle. Frust und Angst kommen auch auf der Bühne zum Ausdruck.