Utenbach. Auch nach Weihnachten hat der Nadelbaum noch Saison – zumindest ein letztes Mal beim Knutfest.

Nicht nur zu Weihnachten sorgen Nadelbäume für Geselligkeit. Abgeschmückt können die ausgedienten Exemplare auch zum Knutfest noch einmal Freude bereiten. Mit solchen Festen hielten es am Samstag etwa die Feuerwehren in Mattstedt und Utenbach (hier im Foto). In beiden Orten waren die Brandschützer am Vormittag mit ihren Jugendwehren unterwegs, um die Bäume einzusammeln. In Utenbach wurden rund 60 Bäume aufgeladen und zum Knutfeuer hinter die Vereinshalle gebracht. Das sind zwar nur etwa halb so viele wie im Vorjahr. Spendabel gegenüber dem Feuerwehr-Nachwuchs zeigten sie diejenigen, die ihren nadelnden Stubenschmuck nun los sind, aber dennoch.