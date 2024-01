Weimar. Victoria Augener über Geheimpläne und die Auswirkungen in Weimar

Sind Sie in Feierlaune, liebe Leserinnen und Leser? Es fällt dieser Tage schwer, aus vielen Gründen. Die einen plagen wirtschaftliche Sorgen, die anderen private oder gesundheitliche Probleme. Viele fürchten um Angehörige in Kriegsgebieten. Und nun müssen wir uns auch noch um jene sorgen, die es aus Not und Vertreibung heraus nach Deutschland geschafft haben, teils seit Jahrzehnten hier leben.