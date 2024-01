Weimar/Kenia. Johanna Vanderheyden aus Weimar und Lisa Harrant geben tiefe Einblicke in den medizinischen Alltag in Kenia. Eine Reportage.

„Wir saßen oft da und dachten, wie unfair die Welt ist“, blickt Johanna Vanderheyden zurück. Zurück auf ihren Aufenthalt in Kenia, auf ein Land, in dem Krankheiten wie Malaria, Typhus oder HIV an der Tagesordnung sind, auf ein Land mit großen Korruptionsproblemen, in dem lediglich 25 Prozent der Bürgerinnen und Bürger überhaupt krankenversichert sind. „Die Menschen in Kenia gehen nicht gerne ins Krankenhaus“, sagt sie. Und sowieso könnten sich eine Behandlung verhältnismäßig wenige Menschen leisten. Selbst ein einfaches Röntgenbild übersteigt hier oftmals schon das Monatseinkommen. „Aber irgendwann lebt man sich ein.“