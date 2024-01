Weimar. Seit Jahresbeginn hat das Quartiersmanagement Weimar West einen neuen Quartiersmanager.

Lutz Rummel hat zu Jahresbeginn die Leitung im Quartiermanagement in Weimar West übernommen. Der gebürtige Schorndorfer (nähe Stuttgart) studierte Soziologie im Bachelor in Konstanz und kam vor einigen Jahren für seinen Urbanistik Master nach Weimar. Bei diesem Studium legte er seinen Fokus auf die sozialwissenschaftliche Richtung, also auf die Stadtforschung. Nachdem er in der Sozialmarktforschung tätig war, aber die Arbeitsstelle für ihn „nicht ausreichend Nutzen“ hatte, bewarb er sich um die Stelle des Quartiermanagers in West und bekam diese auch.