Weimar. Bei laufendem Betrieb drei neue Dampfsterilisatoren installiert sowie Zentrale Sterilgut-Versorgungsabteilung saniert

Rund 8.000 operative Eingriffe werden am Sophien- und Hufeland-Klinikum pro Jahr vorgenommen. Dabei kommt spezielles Operationsbesteck zum Einsatz, das höchste Hygieneansprüche erfüllen muss. Dafür werden Pinzetten, Skalpelle und viele weitere chirurgische Instrumente in aufwendigen Verfahren gereinigt, desinfiziert und sterilisiert. Diese Prozesse erfolgen mithilfe von drei Dampfsterilisatoren in der Zentralen Sterilgut-Versorgungsabteilung (ZSVA) des Klinikums. Jetzt wurden die bisherigen Geräte bei laufendem Betrieb durch neue, effizientere Modelle ersetzt.

Die neuen Sterilisatoren seien deutlich kompakter, berichtete das Klinikum in einer Presseinformation. Das Beladen erfolge mithilfe höhenverstellbarer Wagen. Nach dem Ende der Sterilisation werde das OP-Besteck automatisiert aus den Maschinen gefahren. Der benötigte Reindampf werde nun direkt am Gerät erzeugt, wobei ein „hochkomplexes Dampfmanagement“ jederzeit die Betriebsbereitschaft und Ausfall-Sicherheit der Geräte gewährleiste. Für die Investition in die neue Technik habe das Land rund 700.000 Euro bereitgestellt.

Darüber hinaus sei der gesamte Bereich der ZSVA saniert, Packplätze neu organisiert, Fußböden und Decken erneuert, ein modernes Beleuchtungssystem installiert und ein effizientes Lagersystem installiert worden.

Klinik-Geschäftsführer Tomas Kallenbach sowie Chefarzt Falk Schmidt als Leiter des Zentral-OPs und dessen pflegerische Gesamtleiterin Jeannette Hergeth zollten dem Team der ZSVA ihren Respekt. Trotz der Interimslösungen während des Umbaus sei weiterhin ein reibungsloser Ablauf garantiert gewesen, alle OPs seien planmäßig erfolgt, heißt es abschließend.

red