Weimar. Alle Vorstellungen übertraf das Interesse an einer Aktion im Museum Neues Weimar

Mit diesem Erfolg hat die Klassik-Stiftung nicht gerechnet: Am Samstagnachmittag war die Ausstellung „Nietzsche privat“ im Museum Neues Weimar noch einmal rappelvoll. Mehr als 80 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, nicht um sich Objekte aus dem Weimarer Haushalt der Geschwister Nietzsche anzuschauen. An diesem Nachmittag ging es um die Kisten, in denen die Ausstellungsstücke arrangiert sind.