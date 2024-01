Apolda. Sie werden von vielen Städten und Gemeinden händeringend gesucht: Wahlhelfer. Auch die Stadt Apolda ist dabei.

Für die Wahlen in diesem Jahr - Kommunalwahlen 26. Mai 2024, Europawahl am 9. Juni und Landtagswahl am 1. September - ist die Stadt Apolda auf der Suche nach ehrenamtlichen Wahlhelfern.