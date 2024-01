Weimar. Pulsar Trio kehrt für ein Konzert zurück ins Mon Ami und klärt ein Rätsel um ihr viertes Studioalbum auf.

Bereits zum zweiten Mal spielt das Potsdamer Pulsar Trio am Donnerstag, 18. Januar, 20 Uhr, im Mon Ami. Mit originären und elektronischen Instrumenten kreieren sie einen Klang, der gleichermaßen traditionell anmutet und zum Tanzen anregt. „Keine andere Band bringt dermaßen mitreißend eine hypnotische indische Sitar, lebendige Klavier- und Keyboard-Motive und ansteckende Drum-Grooves zusammen“, heißt es dazu von den Veranstaltern.

Das Trio aus Matyas Wolter (Sitar, Bass-Sitar), Beate Wein (Piano, Bass Novation, Pianet) und Aaron Christ (Schlagzeug) vereint strahlende Melodien und sensibel-emotionale Passagen, atmosphärische Sounds und emotionalen Tiefgang, Anklänge an Filmmusik und Erinnerungen an aufputschende Break- und House-Beats. Live-Qualitäten stellte die Band auch schon bei der Kulturarena in Jena unter Beweis. „We smell in stereo“ heißt das 2023 erschienene vierte Studioalbum, das auch auf der Bühne anklingen wird. Sein Cover zieren Haie, denn Haie riechen nicht in Mono, ihr Geruchssinn funktioniert in Stereo.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, unter monami-weimar.de und in der Tourist-Information Weimar.

red