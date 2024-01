Weimar. Nachwuchsschauspieler des Theaters Stellwerk haben ein Klassenzimmerstück entwickelt. Pädagogen können das Ensemble auch in ihre Schule holen.

Das Theater Stellwerk tourt mit dem Stück „Der kleine Prinz“ durch die Klassenzimmer in Weimar und dem Weimarer Land. Das mobile Stück für Jugendliche ab elf Jahren feiert am Samstag, 20. Januar, 17 Uhr, im Stellwerk Theater am Weimarer Hauptbahnhof Premiere. Zuvor ist das Ensemble bereits am 18. und 19. Januar in der Regelschule Blankenhain zu Gast. Weitere Spieltermine, auch im Stellwerk, sollen folgen.

Unter der künstlerischen Leitung von Louisa Grote und Jule Nowak haben zwei junge Nachwuchsschauspieler (Niklas Dunschen und Ronja Klein) eine eigene Fassung des Klassikers von Antoine de Saint-Exupéry für das Klassenzimmer erarbeitet. Mit den Schülern erkunden Prinz und Fuchs Fragen und Unsicherheiten, den Sinn vermeintlich absurder Regeln, die erste Liebe und das Navigieren zwischen tiefgründigen und oberflächlichen Beziehungen. Dabei laden sie dazu ein, einen offenen Blick auf die Wirrungen des Lebens zu behalten und sich die Leichtigkeit zu bewahren.

Interessierte Lehrer und Lehrerinnen können das Stück für die Klassenstufen 5 bis 7 im Stellwerk buchen. Nach der 45-minütigen Inszenierung bietet das Stellwerk zudem eine theaterpädagogische Nachbereitung mit den Darstellenden an.

red