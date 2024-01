Legefeld. Unternehmen errichtet am Firmenstandort 17 Meter hohe Messkammer und Bürogebäude

Eine weitere Investition am Standort Legefeld nimmt die Desay SV Automotive Europe GmbH ab Donnerstag dieser Woche offiziell in Angriff. Auf dem Firmengelände In der Buttergrube soll am 18. Januar der Spatenstich für ein großes Neubauprojekt erfolgen. Entstehen wird dem Unternehmen zufolge auf einem knapp 10.000 Quadratmeter großen Grundstück eine 17 Meter hohe, hochmoderne 3D Antennenmesskammer für Prototypenfahrzeuge sowie ein dreigeschossiges Bürogebäude für die Mitarbeitenden. Die Kammer ermögliche komplexe Fahrzeugmessungen, was eine „wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von hochvernetzten, autonomen Fahrzeugen“ sei. Damit erweitere der führende Zulieferer seine Technologiekompetenz für seine Automobilkunden in Europa.

red