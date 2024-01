Weimar. Wie Gespräche nicht aus dem Ruder laufen und man sich auch bei heiklen Themen Gehör verschafft, erklärt Konfliktmanagerin Kathrin Schuchardt in der ACC-Galerie.

In einer sich zunehmend auseinander driftenden Gesellschaft wird der Austausch mit Andersdenkenden selten – oder er eskaliert. Wie man konstruktiv in Konfliktsituationen redet, erklärt Kathrin Schuchardt am Freitag, 19. Januar, 18 Uhr, in einem Workshop der ACC-Galerie. Schuchardt ist ehemalige Streetworkerin, ausgebildete Mediatorin, Antigewalt- und Kompetenztrainerin und erfahrene Demokratiepädagogin. Im Workshop werden schwierige Kommunikationssettings und Gesprächskiller analysiert. Teilnehmende können freiwillig in Rollenspielsituationen den Perspektivwechsel wagen und gelernte Kommunikationstechniken anwenden.

Verbindliche Anmeldung per E-Mail unter kultur@acc-weimar.de

