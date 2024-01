Weimar. Alter Stadtrat tagt letztmals am 7. Februar

Nach der Feiertagspause legt der Weimarer Stadtrat ab diesem Dienstag wieder los. Zum Auftakt kommt im Vorfeld des letzten Stadtrates in dieser Legislaturperiode, der am 7. Februar stattfindet, am 16. Februar, der Bau- und Umweltausschuss zusammen. Er befasst sich unter anderem ab 17 Uhr in der Cafeteria der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße 17 mit dem Haushalt für dieses Jahr, der Normenkontrollklage gegen das Kirschberg-Quartier, potenziellen Wohnbaustandorten in den Ortsteilen oder dem geplanten Kreisverkehr an der Belvederer Allee.

red