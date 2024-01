Weimar. Firma „Grüne Liga ObstNatur UG“ präsentiert Thüringens erstes Bio-Bier

Als internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau versammelt die Grüne Woche vom 19. bis 28. Januar die Agrar- und Ernährungsbranche, Politik und Startups, Fachpublikum sowie Konsument in Berlin. „Ein Besuch der Messe ist so vielfältig wie eine Reise um die Welt“, wirbt der in der Weimarer Schlachthofstraße ansässige Verein Thüringer Ökoherz für einen Besuch. Er präsentiert dort einen Stand für die Thüringer Bio-Branche. „Die Messegäste können sich hier zum Thema Ökolandbau in Thüringen informieren, Thüringer Bio-Unternehmen kennenlernen und Thüringer Bio-Getränke genießen“, heißt es in einer Presseinformation des Vereins.

Zu leckeren Getränken laufen vier Imagefilme

Am Bio-Stand treffen die Gäste auf Produkte der Firma „Grüne Liga ObstNatur UG“ aus Weimar. Ihr liegen regionale Streuobstwiesen besonders am Herzen, denn sie nehmen auch in Mittelthüringen einen bedeutenden Platz im Bild der Kulturlandschaft ein. „ObstNatur“ erhalte Streuobstwiesen durch Pflegemaßnahmen sowie durch die Produktion und Vermarktung von beispielsweise Apfelsaft und Apfelschorle. Um die ökologische Landwirtschaft auch außerhalb von Streuobstwiesen in Thüringen zu stärken, hat „ObstNatur“ im März 2023 das erste Thüringer Bio-Bier „Fink“ eingeführt. Die Messebesucher können Getränke des Weimarer Unternehmens am Stand erwerben und Hintergrundinformationen erhalten. Auf der Bühne in der Thüringenhalle wird es Produktpräsentationen mit Verkostungsaktionen geben, kündigte der Verein Thüringer Ökoherz an.

Thüringer Bio finde noch einen weiteren Platz im Bühnenprogramm. In vier Imagefilme können Interessierte ganz unterschiedliche Unternehmen der Branche kennenlernen, so der Verein abschließend.

red