Weimar. Touristiker traditionell zum Auftakt des Jahres in Utrecht und Berlin. Besonderes Besucher-Interesse in Niederlanden und Belgien

Die Welt in Weimar entdecken: Damit wirbt die Weimar GmbH um Besucher aus aller Welt – auch auf den wichtigsten Messen im In- und Ausland. Den Auftakt am Anfang des Jahres markiert die Vakantiebeurs in Utrecht, die größte internationale Reisemesse für Veranstalter und Endverbraucher in den Niederlanden.

Die Weimar GmbH war dort mit Partnern aus Thüringen präsent und führte nach eigenen Angaben vielversprechende Gespräche mit Reiseveranstaltern sowie interessierten Besuchern. Themen waren in Utrecht die kulturellen Höhepunkte 2024 – von Bauhaus bis Caspar David Friedrich, die Eröffnung des Museums für Zwangsarbeit sowie Freizeitaktivitäten rund um Weimar wie der Ilmtalradweg. Auf großes Interesse stießen die diesjährigen Ausstellungen und Veranstaltungen rund um den 200. Geburtstag von Großherzogin Sophie, die als Prinzessin von Oranien-Nassau in Den Haag geboren ist und deren Engagement das Goethe-Schiller-Archiv und viele soziale Institutionen zu verdanken sind“, heißt es in einer Presseinformation der Touristiker.

Zwiebelmarktkönigin Laura I. bei der Grünen Woche präsent

Zur besucherstärksten deutschen Messe, der Grünen Woche in Berlin, ist die Weimar GmbH gemeinsam mit dem Weimarer Land ab kommenden Freitag, dem 19. Januar, an einem Stand vertreten. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre seien bei den Besuchern dieser Messe vor allem Freizeitaktivitäten im Grünen sowie Feste und Märkte gefragt. Deshalb werde auch die Weimarer Zwiebelmarktkönigin Laura I. mit in Berlin sein. Ebenfalls in der Berliner Messe öffnet Anfang März die Internationale Tourismusbörse (ITB), um eine Plattform für Fachgespräche mit Reiseveranstaltern zu bieten. Weimar ist dort nach Informationen der Weimar GmbH am Stand der Thüringer Tourismus GmbH vertreten.

Der Germany Travel Mart ist der wichtigste Workshop für internationale Reiseexperten, erinnerten die Weimarer Touristiker. Die Deutsche Zentrale für Tourismus veranstalte ihn in diesem Jahr vom 21. bis 23. April in Chemnitz, der Kulturstadt Europas 2025. Hier werde Weimar vor Ort sein, unter anderem mit einem gemeinsamen Angebot zum Thema Henry van de Velde. Der belgische Designer und Architekt war Anfang des 20. Jahrhunderts Leiter der Großherzoglichen Kunstschule in Weimar und vor der Bauhaus-Gründung Wegbereiter der Moderne. Seine Spuren reichen bis nach Chemnitz, wo er im Auftrag eines Fabrikanten die Villa Esche und zwei weitere Häuser entwarf und bauen ließ, erläuterte vorab die Weimar GmbH.

red