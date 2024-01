Apolda. Wer beim AFC feiert, kann was Schönes erleben. Auch in der 52. Saison wird in der Stadthalle Apolda was geboten beim „Amerika Roadtrip“.

Das klingt vielversprechend: „Der AFC jetzt total hip, macht ´nen Amerika Roadtrip!“ Tatsächlich schickt man sich bei Apoldaer Faschingsclub auch in der 52. Saison an, beim Publikum Begeisterung auszulösen.