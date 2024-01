Weimar. Interessierte Mitstreiter können „Open Bike Sensor“ für das eigenen Rad bei Workshop herstellen

Die Mitstreiter des Radentscheides Weimar begleiten derzeit aktiv die Erstellung der Satzung für den zu gründenden Radbeirat, die im Februar mit Stadtrat auf der Tagesordnung stehen soll. Außerdem werden auch andere Projekte vorangetrieben, die Weimar fahrradfreundlicher machen sollen.

Gerade werde in Weimar ein Projekt gestartet, um den Abstand von überholenden Fahrzeugen zu Radfahrenden zu messen. 1,50 Meter und außerorts zwei Meter sind die Mindestabstände, die Autofahrende beim Überholen von Radfahrenden einhalten müssen. Leider sei dies nicht immer der Fall, dies sei meist auch auf die spezielle Verkehrssituation vor Ort zurückzuführen. Ziel sei, über die Auswertung der so gesammelten Daten besondere Gefahrenstellen zu identifizieren. Das solle als Planungshilfe für die verantwortlichen Stellen dienen und alle Verkehrsteilnehmer für das Thema sensibilisieren um mehr Sicherheit für Radfahrende zu erreichen.

In Vorbereitung sei ein Workshop, in dem sich Interessierte einen Abstandmesser selber bauen können. Mit am Rad befestigten Ultraschall-Sensoren werden die Überholabstände dokumentiert. Unter dem Namen „Open Bike Sensor“ sei dieser von einem Stuttgarter Verein weiterentwickelt und als Open Source im Netz veröffentlicht worden. In vielen anderen Städten werden bereits entsprechende Daten erhoben. Demnächst sei eine Sammelbestellung für die Bausätze geplant sowie ein gemeinsamer Workshop mit Erfurter Aktivisten in Weimar zum Bauen der Sensoren, die dann am eigenen Fahrrad befestigt werden.

Die Daten werden anonymisiert erhoben und sollen möglichst aus ganz Weimar kommen. Interessierte erhalten über eine E-Mail an info@radentscheid.de die Einzelheiten.

red