Bad Sulza. Ortschaftsrat von Bad Sulza erwartet außerdem aktuelle Informationen zum Projekt Bad Camberger Platz durch Amtsleiter Jörg Hammer

Zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr kommt an diesem Donnerstag der Ortschaftsrat von Bad Sulza zusammen. In den Räumlichkeiten der Awo in der Salzstraße 32 startet die Sitzung um 18.30 Uhr. Auf der Beschlussliste steht eine Neuauflage der Bezuschussung von Hauseigentümern und Mietparteien zur Bepflanzung von Fensterbänken und Fassadenbegrünung, wenn dies einen positiven Effekt auf das innerstädtische Bild hat. Ebenso entscheiden die Räte über eine Unterstützung des Kindermalzirkels von Michael Arantes-Müller sowie über die Durchführung des diesjährigen Frühjahrsputzes in der Kurstadt.

Ferner informiert Bau- und Ordnungsamtsleiter Jörg Hammer zum Stand der Baumaßnahme Bad Camberger Platz, der planerischen Arbeiten am Nordfriedhof und weiterer Bauvorhaben. Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) will über das Ergebnis der Machbarkeitsstudie Jugendclub berichten sowie in der Sache zum Themenspielplatz. Nach dem Bericht von Kurdirektorin Melanie Kornhass rundet eine Bürgerfragestunde den öffentlichen Teil der Sitzung ab.

27. Sitzung des Ortschaftsrates Bad Sulza, Donnerstag, 18. Januar, 18.30 Uhr, im Seniorentreff der AWO-Ortsgruppe Bad Sulza in Bad Sulza, Salzstraße 32

red