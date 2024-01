Weimar. Fokus der bundesweiten Veranstaltung liegt auf Umwelt- und Klimaschutz

Experten aus dem Tief- und Rohrleitungsbau treffen sich zum 26. Mal in Weimar. Sie nehmen auf Einladung des Instituts für Angewandte Bauforschung Weimar (IAB) an deren erster Konferenz in diesem Jahr teil. Die IAB-Tage „Rohrbau“ legen am 17. bis 18. Januar den Fokus auf den Umwelt- und Klimaschutz, teilte das Institut mit.

Zur inzwischen 26. Ausgabe solle sich auch in diesem Jahr wieder alles um praktische Lösungsansätze und gebündeltes Expertenwissen rund um den Tief- und Rohrleitungsbau drehen. Neben Institutsdirektor Robert Fetter werde auch Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) die Experten, Branchenvertreter und Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet in den Tagungsräumen des IAB in Tröbsdorf begrüßen.

Während ein Impulsvortrag aufzeige, inwieweit Rohrleitungen und Klimaschutz eng miteinander verbunden sind, ziehen sich umweltrelevante Themen wie die Einsparung von Ressourcen und CO 2 oder die Nutzungs- und Transportmöglichkeiten von Wasserstoff durch die weiteren Vorträge. Begleitet werde die Veranstaltung von einer Fachausstellung mit deutschlandweit namhaften Unternehmen.

