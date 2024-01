Bad Sulza. Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) bekommt Konkurrenz zur Wahl 2024. Maik Tille (CDU) bewirbt sich ums Chefamt im Rathaus.

Nun wird es also doch noch interessant in der Landgemeinde Bad Sulza. Sah es nämlich längere Zeit so aus, als bliebe SPD-Bürgermeister Dirk Schütze alleiniger Bewerber um den Chefsessel im Rathaus, ist das jetzt anders. Weil CDU-Stadtratsfraktionschef Maik Tille seinen Hut in den Ring wirft, kommt es in diesem Jahr zur Neuauflage der Konkurrenz zwischen dem zweifachen Familienvater und dem Reisdorfer Amtsinhaber Schütze.