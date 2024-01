Weimar. Seonggeun Kim und Swann van Rechem gehören zu den besten Studierenden in den drei mitteldeutschen Musikhochschulen.

Musikalische Exporte aus Weimar überzeugen wieder überregional, diesmal beim Dirigierwettbewerb der drei mitteldeutschen Musikhochschulen. Seonggeun Kim von der Weimarer Hochschule für Musik von Franz Liszt (HfM) belegte den ersten Platz zusammen mit Bennet Eicke von der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Der dritte Platz ging an HfM-Student Swann van Rechem.

Das Votum gab eine Jury aus Dirigierprofessoren der beteiligten Musikhochschulen sowie Mitgliedern des Sinfonieorchesters ab auf Basis zweier Wertungstage im Probensaal am Leipziger Augustusplatz. Die Preisträger werden im Mai ein Konzert mit dem MDR-Sinfonieorchester dirigieren.

Seonggeun Kim ist Masterstudent der Dirigierklasse von Nicolás Pasquet und Ekhart Wycik in Weimar. Geboren in Südkorea, zog er als Kind nach Südafrika und begann 2018 das Bachelorstudium Orchesterdirigieren an der HfM, das er 2022 mit Auszeichnung abschloss. Mitstudent Swann van Rechem ist ebenfalls Schüler von Nicolás Pasquet und Ekhart Wycik. Der in Lille geborene Dirigent ist ausgebildeter Schlagzeuger und studierte dies zunächst in Paris. Daran schloss er ein Studium im Fach Orchesterdirigieren in Amsterdam an und kam für den Master nach Weimar.

red