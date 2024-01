Weimar. Das Kino Lichthaus in Weimar zeigt ab Februar die Komödie „A Great Place To Call Home“ mit Sir Ben Kingsley.

Eine Begegnung der anderen Art, die ans Herz geht, ist ab 1. Februar im Weimarer Lichthaus zu sehen. In „A Great Place To Call Home“ nimmt Milton (Sir Ben Kingsley, 3. von links) den Außerirdischen Jules auf, der mit seinem Ufo in seinem Garten landet. Mit Joyce und Sandy (von links) versucht er, das Geheimnis zu bewahren.