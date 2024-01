Apolda. Im Frühjahr 2025 wird die Kegelbahn „Zur Höhe“ Apolda erneut überprüft. Bis dahin müssen alle Mängel abgestellt sein. Die Zeit drängt

Die Zeit drängt. Denn an der Kegelbahn „Zur Höhe“ in Apolda muss instandgesetzt werden, damit sie auch künftig als zertifizierte Wettkampfbahn zugelassen bleibt. Eine technische Überprüfung habe das ergeben, heißt es. Bis zum nächsten Check im Frühjahr 2025 muss also alles fertig sein. Nach Informationen unserer Zeitung besagt ein Kostenvoranschlag nun, dass etwa 15.000 Euro nötig sind, um alles auf den neuen Stand zu bringen. Die TSG Apolda (sie hat neben dem Kegeln weitere Abteilungen) kann das Geld nicht aufbringen, weil der Verein schon genug zu tun hat, die Betriebskosten zu stemmen, die er zu 100 Prozent tragen muss.