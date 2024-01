Ehringsdorf. Ortsteilrat Oberweimar-Ehringsdorf tagt am Mittwochabend.

Der Ortsteilrat Oberweimar-Ehringsdorf tagt am Mittwoch, 17. Januar, 19 Uhr im EOW. Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle (Grüne) lädt interessierte Einwohnerinnen und Einwohner zum Zuhören ein. Sie erwarten aktuelle Informationen zum Geschehen im Ortsteil und ein Appell an die Besitzerinnen und Besitzer von Grundstücken, an Gehwege grenzenden Hecken zu stutzen, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen. Auf der Tagesordnung stehen weiterhin die Auswertung der letzten Veranstaltungen und die Vorbereitung der nächsten Aktionen. Geplant ist am 20. Januar das Winterfeuer, organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr, dem Ortsteilrat und der Vereinsinitiative „Lebendiger Adventskalender“.

red