Apolda. Hof-Glocken-Gießermeister Franz Schilling soll in diesem Jahr in Apolda eine Sonderausstellung gewidmet werden

Mit Blick auf das Wirken des Hofglockengießermeisters Franz Schilling (1853 bis 1926) wird der Freundeskreis des Glocken-Stadt-Museums 2024 eine Sonderausstellung kuratieren, die dieser Persönlichkeit der Stadt Apolda gewidmet ist. Als Co-Autorin habe man bereits Margarete Schilling gewonnen, so Sprecher Volker Heerdegen. Die Schau soll in der „Alten Glockengießerei“ zu sehen sein, erstmals zur Langen Nach der Museen. Auch am Tag des offenen Denkmals werden Interessierte Gelegenheit haben, zu informieren.