Bad Berka. Bad Berkas Zentralklinik präsentiert bei Tagen der offenen Tür High Tech

Robotische Chirurgie hautnah erleben können alle Interessierten am 31. Januar und am 1. Februar jeweils von 9 bis 15 Uhr im Foyer der Bad Berkaer Zentralklinik. Der OP-Roboter „Da Vinci“ bietet die Möglichkeit, die eigene chirurgische Geschicklichkeit in verschiedenen Modi und Schwierigkeitsgraden auszuprobieren. Unter Anleitung von Chirurgen der Klinik für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie sowie der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie wird der Einblick in das robotische Operieren gewährt. „Diese neue Operationsmethode ist eine effektive Ergänzung zur traditionellen Chirurgie und birgt viel Potenzial, bald zu einem wichtigen Standard zu werden. Interessierten diese Möglichkeit zu zeigen, ist uns wichtig“, erklärt Professor Merten Hommann, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie.