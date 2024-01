Weimar. SPD bringt die Barrierfreiheit in Weimar zur Sprache

Die Barrierefreiheit in Weimar will der SPD-Ortsverein Weimar-Nord gemeinsam mit Mitgliedern und interessierten Personen diskutieren. Dazu ist am Donnerstag, 18. Januar, um 17.30 Uhr ein Treffen in der Geschäftsstelle der Sozialdemokraten am Graben 11 geplant. Gemeinsam will man erfahren, wie körperlich eingeschränkte Personen Weimar erleben, den aktuellen Stand der Barrierefreiheit in der Kulturstadt kennenlernen und diskutieren, was in Sachen Barrierefreiheit bereits erreicht wurde und wo noch Handlungsbedarf besteht. Zu Gast sind Claudia Kolb (Beigeordnete für Bau und Verkehr), Florian Haaré (Experte als Betroffener) und Ulrike Reichstein (Behindertenbeirat Weimar).